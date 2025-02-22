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        Sigara bağımlılığı oksijen cihazına mahkum bıraktı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da sigara kullanımına​​​​​​​ bağlı akciğer sertleşmesi teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Atay, yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:10
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        Sigara bağımlılığı oksijen cihazına mahkum bıraktı
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da sigara kullanımına​​​​​​​ bağlı akciğer sertleşmesi teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Atay, yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdürüyor.

        Atay, öksürük ve nefes darlığı şikayeti nedeniyle 2018'de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'ndeki Doç. Dr. Aydın Balcı'ya müracaat etti.

        Burada yapılan tetkiklerle akciğer sertleşmesi teşhisi konulan Atay, 45 yıl içtiği sigarayı hemen bıraktı.

        Doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlanan Atay, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 2020'den sonra nefes almak için oksijen cihazı kullanmaya başladı.

        - "Bu hastalığa yakalanacağımı bilseydim bir tane bile sigara içmezdim"

        Atay, AA muhabirine, sigara içtiği dönemlerin pişmanlığını nefes alamamaya başladıktan sonra daha fazla hissetmeye başladığını söyledi.

        Akciğer sertleşmesi hastalığıyla yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Atay, "Bu hastalığa yakalanacağımı bilseydim bir tane bile sigara içmezdim. Keşke içmez olaydım. Herkes de sigaradan uzak dursun. Çok kötü bir hastalık. Şimdi makineyle çalışan bir insan oldum. Bu makine ve oksijen olmazsa yaşayamam. Herkese halimi görmelerini ve sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

        - "Bu rahatsızlık nadir görülen, ciddi ve ilerleyici bir akciğer hastalığıdır"

        Doç. Dr. Aydın Balcı da genelde kronik sigara içiciliğine bağlı oluşan akciğer sertleşmesi hastalığının tedavisinin mevcut olmadığını belirtti.

        Tedavide kullanılan ilaçların ise hastalığın ilerlemesini durdurabildiğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

        "Hastamız, akciğer sertleşmesinin ilerleyen döneminde. Oksijen cihazına bağımlı yaşıyor. Son üç ayda hastanemize dördüncü kez yatışı yapıldı. Tedavi sürecine devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu rahatsızlık nadir görülen, ciddi ve ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Akciğerin süngerimsi dokusunu kaybetmesi nedeniyle kana oksijen geçişini zorlaştıran bir hastalık. İnsan bedeninde nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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