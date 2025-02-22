Afyonkarahisar'da "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde kentteki termalde gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programda, kültürel ve gastronomik mirasıyla eşsiz zenginliğe sahip olan Afyonkarahisar'da, kendine has tadı ve besleyici özellikleriyle yetişen haşhaşın bölgenin toprağı, doğası ve kültürüyle derin bir bağ kurduğunu söyledi.

Şehrin eşsiz mirasının bir parçası olan haşhaşın tarihsel ve kültürel önemini vurgulamak, bu değeri gelecek nesillere taşımak için bir araya geldiklerini anlatan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Haşhaş, yalnızca mutfağımızda yer alan bir ürün olmanın ötesinde, bizim için bir geçmişin, geleneğin, yaşam biçiminin ve bereketin sembolüdür. Bugün haşhaşın mutfaklarımızdaki yerini ve önemini anlatacağız. Etkinlik kapsamında Afyonkarahisar mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği stantlar da sadece damakları şenlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu eşsiz mirasın tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır."

Programda, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Anadolu'da Haşhaş ve Afyonkarahisar Mutfağı" paneli düzenlendi.

Etkinlikte, haşhaşlı ürünler tanıtıldı, kurulan stantlar ziyaret edildi.