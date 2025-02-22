Afyonkarahisar'da "3. KaravanFest"in kamp ateşi yakıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest'in kamp ateşi yakıldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda düzenlenen festivale, Türkiye genelinden yaklaşık 150 karavancı katıldı.

Organizasyon kapsamında gün boyunca sportif etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirildi.

"3. KaravanFest"in kamp ateşi ise Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar tarafından yakıldı.

Akülke, gazetecilere, Afyonkarahisar'ın spor turizminde her türlü organizasyona ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

KaravanFest'in ilerleyen yıllarda karavan fuarına doğru dönüşebileceğini dile getiren Akülke, "Bugün burada eksi 8-9 derece hava sıcaklığı var. Buna rağmen çok sayıda karavan ve konsere gelen izleyici bulunuyor. Afyonkarahisar'ın ne kadar dinamik bir yapıya sahip olduğunu da görüyoruz. Bundan sonra da çok sayıda organizasyona Afyonkarahisar ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Festivale İzmir'den katılan Gürol Demirutku da havanın soğuk olmasına rağmen organizasyonun çok kaliteli olduğunu belirterek, etkinlikten keyif aldıklarını vurguladı.

Ramazan Öz de iki karavanla geldikleri festivalde, soğuk havaya rağmen güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Bekir Sıtkı ise karavanın kendisi için bir tutku olduğuna işaret ederek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Zakkum grubunun konser verdiği festival, yarın sona erecek.