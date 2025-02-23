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        MXGP Of Türkiye ve NG Afyon MotoFest hazırlıkları başladı

        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da eylülün ilk haftası MXGP Of Türkiye ile birlikte yapılacak NG Afyon MotoFest'in yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:20
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        MXGP Of Türkiye ve NG Afyon MotoFest hazırlıkları başladı
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        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da eylülün ilk haftası MXGP Of Türkiye ile birlikte yapılacak NG Afyon MotoFest'in yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayacağını belirtti.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 3-7 Eylül'de gerçekleştirilecek NG Afyon MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) hazırlık ve planlamaları başladı.

        TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası'nın NG Afyon MotoFest ile birlikte Afyonkarahisar'da büyüyen organizasyonun sekizinci yılını gerçekleştireceklerini söyledi.

        Her iki organizasyonun da geliştiğini anlatan Akülke, şöyle konuştu:

        "İlk yıl Afyonkarahisar'da 5 bin izleyiciyle başladık, geçen yıl bu sayı 500 binlere dayandı. Bu yıl NG Afyon MotoFest'e yurt dışından ciddi oranda katılımcı olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan'da bazı görüşmeler yürütüyoruz hatta bu ülkelerin tanıtım stantlarının festival alanında olmasını planlıyoruz. Bundan sonraki senelerde NG Afyon MotoFest'i uluslararası bir festivale dönüştürmeyi planlıyoruz."

        - "Önümüzdeki 10 yıl içinde şampiyon çıkartırsak bu emeklerimizin karşılığını alırız"

        İki büyük organizasyonun hazırlık süreçleri üzerinde çalıştıklarına değinen Akülke, "En büyük hedefimiz, NG Afyon MotoFest ile MXGP Of Türkiye'nin uluslararası alanda ilgi görmesidir. Uluslararası olması, Dünya Motokros Şampiyonası'nda da Afyonkarahisar'dan yerli bir sporcumuzun şampiyonayı takip etmesidir." dedi.

        Akülke, Türkiye klasiği olan iki büyük organizasyonunda yeniliklere açık olduğunu, bu yılda sürpriz etkinliklerin olacağını kaydetti.

        İki yıldır üzerinde durdukları MXGP Akademinin de meyvelerini vermeye başladığını aktaran Akülke, "Bizim yaklaşık 20-30 çocuk sporcumuz vardı. İki yıldır Afyonkarahisar'da yapılan akademi çalışmaları sporcu sayısını 150'ye çıkardı hatta iki sporcumuz da yarışmaya başladı. İnşallah, bu sayıyı da 40'lara 50'lilere çıkartırız. Önümüzdeki 10 yıl içinde şampiyon çıkartırsak bu emeklerimizin karşılığını alırız."diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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