Afyonkarahisar'da ramazan öncesi denetimler sürüyor

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerinde haksız ve fahiş fiyat denetimi devam ediyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kasaplara yönelik olarak fiyat etiketi, kasa raf uyuşmazlığı gibi pek çok konuda denetimler gerçekleştiren ekipler, aykırılık tespit edilen 6 ayrı işletmeye toplamda 21 ürün için cezai işlem uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili ekipler ile yaklaşan ramazan ayı öncesi denetim faaliyetlerinin süreceği bildirildi.