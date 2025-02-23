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        Afyonkarahisar'da ramazan öncesi denetimler sürüyor

        Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerinde haksız ve fahiş fiyat denetimi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:27
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        Afyonkarahisar'da ramazan öncesi denetimler sürüyor
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        Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerinde haksız ve fahiş fiyat denetimi devam ediyor.

        6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kasaplara yönelik olarak fiyat etiketi, kasa raf uyuşmazlığı gibi pek çok konuda denetimler gerçekleştiren ekipler, aykırılık tespit edilen 6 ayrı işletmeye toplamda 21 ürün için cezai işlem uyguladı.

        Ticaret İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili ekipler ile yaklaşan ramazan ayı öncesi denetim faaliyetlerinin süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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