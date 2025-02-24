İki kez böbrek nakliyle yaşama tutunan kadın organ bağışı farkındalığı için çalışıyor

ARİF YAVUZ - Kadavradan ve ablasından nakledilen böbreklerle hayata tutunan, kanseri yenen ve çocuk sahibi olan 49 yaşındaki Emsal Gedikkaya, organ bağışının önemini anlatmak için uğraş veriyor.

Afyonkarahisar'da Uzunçarşı'da eşiyle kuyumculuk yapan Gedikkaya'ya karın ağrısıyla ilgili gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Tedavi sürecinde 5 yıl diyalize giren ve görme kaybı yaşayan Gedikkaya'ya 29 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan böbrek nakledildi.

Gedikkaya, nakilden 3 yıl sonra oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşarken, rahim kanseri olduğunu öğrendi.

Ameliyatla kanseri yenen Gedikkaya, bu sefer de böbrek reddi (rejeksiyon) yaşadığı için 2015'te tekrar diyalize başladı.

Gedikkaya'ya ikinci can, Bartın'da yaşayan ablasından geldi. İstanbul'da özel bir hastanede ablasından nakledilen böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Gedikkaya, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyor.

- "Ablam bana bir hayat hediye etti"

Gedikkaya, AA muhabirine, son 20 yılda biri kadavradan, biri ablasından iki böbrek nakliyle yaşama sımsıkı sarıldığını söyledi.

Kadavradan nakledilen ilk böbrekle 10 yıl yaşadığını anlatan Gedikkaya, "Kanser sürecimle birlikte vücudum böbreği reddedince maalesef tekrar diyalize dönmek zorunda kaldım. Bu arada 3 ay, yeniden diyalize girdim. O konforlu hayattan sonra bu süreç bana daha zor gelmeye başladı. Ablam başımda refakatçi olarak kalırken, kendi doku ve hücre uyumları için kan vermiş, böbreğini bana vermek için. Ameliyattan sonra gözlerimi açtığımda refakatçi ablam, benim donörüm olmuş. Bu sefer de ablam bana bir hayat hediye etti." diye konuştu.

- "Organ bağışı konusunda seminerlerde yaşam hikayemizi anlattım"

Gedikkaya, organ bağışının aslında bir hayat bağışı olduğunu vurgulayarak kendisinin de organlarını bağışladığını dile getirdi.

Yaşadığı organ nakilleri, görme engeli ve kanser süreci dolayısıyla insanlara faydalı olmak istediğini anlatan Gedikkaya, "Sivil toplum örgütlerine katıldım, dernekler kurduk. Diyaliz hastaları ve görme engellilerin hayatlarına dokunmaya canla başla çalıştık. Farkındalık oluşturduk. Organ bağışı konusunda seminerlerde yaşam hikayemizi anlattım. Bilgilendirici faaliyetlere katıldık. Hala daha bu mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.