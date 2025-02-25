İscehisar'da 36. Vergi Haftası Kutlandı

Kılıç, yaptığı açıklamada, "Vergi Haftası, toplumda vergi bilincinin artmasına katkı sağlıyor. Vergisini düzenli ödeyen, ülkemizin ekonomik gelişimine destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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