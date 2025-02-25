İscehisar'da 36. Vergi Haftası Kutlandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 36. Vergi Haftası etkinlikleri yapıldı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 36. Vergi Haftası etkinlikleri yapıldı.
İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Kurum Müdürü Yavuz Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kılıç, yaptığı açıklamada, "Vergi Haftası, toplumda vergi bilincinin artmasına katkı sağlıyor. Vergisini düzenli ödeyen, ülkemizin ekonomik gelişimine destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Törene, İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ve kurum personeli katıldı.
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