Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı
Afyonkarahisar'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı.
Afyonkarahisar'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı.
F.M, idaresindeki otomobil, Selçuklu Mahallesi'ndeki yaya geçidinde lise öğrencileri F.S.Y. ile A.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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