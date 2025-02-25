Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Denetim noktalarında sürücülere ve otobüs yolcularına emniyet kemeri takmaları ve hız kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak park etmek gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla, havadan cayrokopter ile araçlar kontrol edildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlarda emniyet kemeri takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

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