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        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlarda emniyet kemeri takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:17
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        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
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        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlarda emniyet kemeri takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

        Jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Çağrı Demiröz, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören'in de katılımıyla Afyonkarahisar Eskişehir yolu güzergahında denetim yapıldı.

        Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak park etmek gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla, havadan cayrokopter ile araçlar kontrol edildi.

        Toplam 2 noktada bulunan trafik jandarması timleri, durdurdukları 258 aracı denetledi.

        Denetim noktalarında sürücülere ve otobüs yolcularına emniyet kemeri takmaları ve hız kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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