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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:11
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adres, iş yeri ve iki araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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