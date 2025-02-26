Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adres, iş yeri ve iki araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.