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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:53
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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini asker, polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 423 bin lira dolandırılan K.D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yapılan araştırmanın ardından nitelikli dolandırıcılık şüphelilerinin M.T. ile Ş.T. olduğunu belirledi.

        Şüpheliler, İstanbul ve Bursa'daki adreslerinde gözaltına aldı.

        Afyonkarahisar'a getirilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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