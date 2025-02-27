Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini asker, polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 423 bin lira dolandırılan K.D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırmanın ardından nitelikli dolandırıcılık şüphelilerinin M.T. ile Ş.T. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, İstanbul ve Bursa'daki adreslerinde gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'a getirilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.