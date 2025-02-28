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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da polis ekiplerince, okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:02
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da polis ekiplerince, okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen okulların konferans salonlarında, öğrencilere genel güvenlik kuralları, 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımı ve güvenli internet kullanımı, siber güvenlik ve siber zorbalık konularında sunum gerçekleştiriyor.

        Ekipler, ayrıca polislik mesleği ve polis olmanın aşamaları konusunda da öğrencilere bilgi vererek mesleğin tanıtımı yapıyor.

        - Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nden ramazan ayı hazırlıkları

        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunacaklarını belirtti.

        Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi engellilere ramazan ayında da gıda kolisi ve maddi destek yardımında bulunacağını ifade etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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