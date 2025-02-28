AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Ekici'den "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mahmut Ekici, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ekici, partisinin il binasında gerçekleştirdiği açıklamada, 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu belirtti.

Demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacaklarını aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış, medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir."