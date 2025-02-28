Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Ekici'den "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mahmut Ekici, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Ekici'den "28 Şubat" açıklaması
        ABONE OL

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Mahmut Ekici, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Ekici, partisinin il binasında gerçekleştirdiği açıklamada, 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu belirtti.

        Demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacaklarını aktaran Ekici, şunları kaydetti:

        "Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış, medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tu...
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tu...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada
        İŞKUR Öğrenci Programı'nda 966 öğrenci kura ile belirlendi
        İŞKUR Öğrenci Programı'nda 966 öğrenci kura ile belirlendi
        'Sarı serum'dan ölüm sonrası klinik sahibinin mal varlığına ihtiyati haciz...
        'Sarı serum'dan ölüm sonrası klinik sahibinin mal varlığına ihtiyati haciz...