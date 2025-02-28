Afyonkarahisar'da ramazan ayı denetimleri sürüyor

Afyonkarahisar'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 62 kente hurma satışı yapılan işletmede güvenilir gıda denetimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla kentteki gıda ürünlerinde denetimler sürüyor.

Ekipler, Türkiye'de 62 kente hurma ve kuru meyve satışı yapan tesiste, güvenilir gıda denetimi, hijyen, depolama koşulları ve izlenebilirlik denetimi gerçekleştirdi.

İşletmenin üretim sürecinin her aşamasında gıda güvenliği kriterlerine uygunluğu denetlendi, gerekli kontroller yapıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.