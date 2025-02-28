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        Afyonkarahisar'da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Çay ilçelerinde, kaçak avcıların bıraktığı 8 bin 300 metre uzunluğundaki balık ağı, göl ve göletlerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:29
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        Afyonkarahisar'da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Çay ilçelerinde, kaçak avcıların bıraktığı 8 bin 300 metre uzunluğundaki balık ağı, göl ve göletlerden çıkarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şuhut ilçesindeki Selevir Baraj Göleti ile Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde "su ürünleri kontrolü" denetimi yaptı.

        Göl ve göletlerdeki denetimler sırasında 8 bin 300 metre kaçak ağ ile 15 pinter ele geçirildi.

        Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı.

        Çıkartılan ağların ve 15 pinterin imha edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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