Afyonkarahisar'da iki evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.U. ile G.A. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'nde iki evden ziynet eşyası ve para çalınması şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.