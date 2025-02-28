Afyonkarahisar'da iki evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'nde iki evden ziynet eşyası ve para çalınması şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.U. ile G.A. olduğunu belirledi.
Şüphelilerden N.U, Eskişehir'deki adresinde gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi. Operasyonda, çalındığı belirlenen ziynet eşyası ve paralara el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Şüpheli G.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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