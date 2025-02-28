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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:31
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kanlıca Mahallesi 281. Sokak'ta M.Ç. ile A.Ö, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, A.Ö'yü yaralayarak otomobille kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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