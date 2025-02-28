Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Kanlıca Mahallesi 281. Sokak'ta M.Ç. ile A.Ö, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, A.Ö'yü yaralayarak otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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