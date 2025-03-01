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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:16
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Susuz beldesinde durdurduğu araçta 643 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü S.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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