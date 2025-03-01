Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Susuz beldesinde durdurduğu araçta 643 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü S.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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