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        Afyonkarahisar'da tehlike oluşturan bir inşaatın çalışması durduruldu

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bir inşaatın çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:26
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        Afyonkarahisar'da tehlike oluşturan bir inşaatın çalışması durduruldu
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bir inşaatın çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

        Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emirdağ Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursuna (Taş Konak yanı) komşu parselinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında Kur'an Kursumuzda eğitim devam ederken çocuklarımızın canını tehlikeye atan inşaat faaliyeti, belediye tarafından durdurularak mühürlenmiştir. Müteahhit firma sahibi Ş.Ü, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

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