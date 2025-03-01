Afyonkarahisar'da tehlike oluşturan bir inşaatın çalışması durduruldu

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emirdağ Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursuna (Taş Konak yanı) komşu parselinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında Kur'an Kursumuzda eğitim devam ederken çocuklarımızın canını tehlikeye atan inşaat faaliyeti, belediye tarafından durdurularak mühürlenmiştir. Müteahhit firma sahibi Ş.Ü, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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