Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.
Erenler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde İl Emniyet Müdürlüğünden asayiş, narkotik, terör, siber ve trafik ekipleri katıldı.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un takip ettiği denetimde, uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı.
Ekipler, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.
- İscehisar'da ramazan ayı
İscehisar'daki Fatih Camisi'nde ramazan ayı başlamasıyla teravi namazları hatimle kılınmaya başladı.
Din görevlileri ve hafızlar, ramazan iklimini cemaatle buluşturuyor.
Camide ramazan ayı boyunca teravih namazları hatimle kılınacak.
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