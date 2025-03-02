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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:23
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

        Erenler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde İl Emniyet Müdürlüğünden asayiş, narkotik, terör, siber ve trafik ekipleri katıldı.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un takip ettiği denetimde, uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı.

        Ekipler, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

        - İscehisar'da ramazan ayı

        İscehisar'daki Fatih Camisi'nde ramazan ayı başlamasıyla teravi namazları hatimle kılınmaya başladı.

        Din görevlileri ve hafızlar, ramazan iklimini cemaatle buluşturuyor.

        Camide ramazan ayı boyunca teravih namazları hatimle kılınacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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