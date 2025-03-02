Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Ekipler, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un takip ettiği denetimde, uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı.

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