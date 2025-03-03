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        Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın dijital içerik üreticileriyle buluştu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Visit Afyon iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, şehrin tanıtımına katkı sağlayan dijital içerik üreticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:24
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        Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın dijital içerik üreticileriyle buluştu
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Visit Afyon iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, şehrin tanıtımına katkı sağlayan dijital içerik üreticileriyle bir araya geldi.

        Gastronomi, mizah, seyahat, fotoğrafçılık ve etkinlik gibi farklı alanlarda içerik üreten sosyal medya kullanıcılarının katıldığı toplantıda, kentin dijital dünyada daha güçlü bir şekilde tanıtılması için iş birlikleri değerlendirildi.

        Vali Yiğitbaşı, içerik üreticilerinin şehre olan katkılarının önemine vurgu yaparak, Afyonkarahisar'ın kültürel ve turistik değerlerinin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması için desteklerinin süreceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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