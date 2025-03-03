Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın dijital içerik üreticileriyle buluştu
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Visit Afyon iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, şehrin tanıtımına katkı sağlayan dijital içerik üreticileriyle bir araya geldi.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Visit Afyon iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, şehrin tanıtımına katkı sağlayan dijital içerik üreticileriyle bir araya geldi.
Gastronomi, mizah, seyahat, fotoğrafçılık ve etkinlik gibi farklı alanlarda içerik üreten sosyal medya kullanıcılarının katıldığı toplantıda, kentin dijital dünyada daha güçlü bir şekilde tanıtılması için iş birlikleri değerlendirildi.
Vali Yiğitbaşı, içerik üreticilerinin şehre olan katkılarının önemine vurgu yaparak, Afyonkarahisar'ın kültürel ve turistik değerlerinin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması için desteklerinin süreceğini belirtti.
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