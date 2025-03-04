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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:44
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belde içerisinde durdurduğu araç ile şüphelinin adresinde 1813 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve cep telefonu ele geçirdi.

        Şüpheli K.O, gözaltına alındı.

        - Asayiş denetimleri sürüyor

        Afyonkarahisar'da geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat -2 Mart'ta kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.

        Uygulamada, araması bulunan 36 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ile 6 silah ve 46 bıçak ele geçirildi.

        Denetimlerde 84 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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