Afyonkarahisar'da asayiş

Uygulamada, araması bulunan 36 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ile 6 silah ve 46 bıçak ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Ekipler, belde içerisinde durdurduğu araç ile şüphelinin adresinde 1813 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve cep telefonu ele geçirdi.

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