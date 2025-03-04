Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belde içerisinde durdurduğu araç ile şüphelinin adresinde 1813 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve cep telefonu ele geçirdi.
Şüpheli K.O, gözaltına alındı.
- Asayiş denetimleri sürüyor
Afyonkarahisar'da geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat -2 Mart'ta kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada, araması bulunan 36 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ile 6 silah ve 46 bıçak ele geçirildi.
Denetimlerde 84 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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