Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı
Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları arttı.
Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları arttı.
Uzunçarşı ve Ambaryolu'ndaki tatlıcılarda iftar vakitlerine doğru yoğunluk yaşanıyor.
Vatandaşlar, güllaç başta olmak üzere genellikle ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, revani ve baklavaya ilgi gösteriyor.
Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ramazanda iftarlarda ağızların tatlılarla şenlendiğini belirtti.
Ramazan ayı dolayısıyla güllaç ile ekmek kadayıfı çeşitlerinin satışlarının arttığını aktaran Pancar, "Afyonkarahisar'da iftar yemeklerinin ardından insanlar, genellikle tatlı arıyor. Bu aya özel yapılan güllaç ile ekmek kadayıfı satışlarımız çok satılıyor. Bu tatlıların çeşitlerini de artırdık. Vişneli ve çikolatalı olanlarını da yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Tatlı ustası Salih Sayır da ramazan da yoğun tatlı satışı yaptıklarını ve yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.