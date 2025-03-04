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        Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı

        Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:54
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        Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı
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        Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları arttı.

        Uzunçarşı ve Ambaryolu'ndaki tatlıcılarda iftar vakitlerine doğru yoğunluk yaşanıyor.

        Vatandaşlar, güllaç başta olmak üzere genellikle ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, revani ve baklavaya ilgi gösteriyor.

        Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ramazanda iftarlarda ağızların tatlılarla şenlendiğini belirtti.

        Ramazan ayı dolayısıyla güllaç ile ekmek kadayıfı çeşitlerinin satışlarının arttığını aktaran Pancar, "Afyonkarahisar'da iftar yemeklerinin ardından insanlar, genellikle tatlı arıyor. Bu aya özel yapılan güllaç ile ekmek kadayıfı satışlarımız çok satılıyor. Bu tatlıların çeşitlerini de artırdık. Vişneli ve çikolatalı olanlarını da yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Tatlı ustası Salih Sayır da ramazan da yoğun tatlı satışı yaptıklarını ve yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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