Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı

Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları arttı.

Uzunçarşı ve Ambaryolu'ndaki tatlıcılarda iftar vakitlerine doğru yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar, güllaç başta olmak üzere genellikle ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, revani ve baklavaya ilgi gösteriyor.

Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ramazanda iftarlarda ağızların tatlılarla şenlendiğini belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla güllaç ile ekmek kadayıfı çeşitlerinin satışlarının arttığını aktaran Pancar, "Afyonkarahisar'da iftar yemeklerinin ardından insanlar, genellikle tatlı arıyor. Bu aya özel yapılan güllaç ile ekmek kadayıfı satışlarımız çok satılıyor. Bu tatlıların çeşitlerini de artırdık. Vişneli ve çikolatalı olanlarını da yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tatlı ustası Salih Sayır da ramazan da yoğun tatlı satışı yaptıklarını ve yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını ifade etti.