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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:38
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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 kişinin bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin vatandaşların banka hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına sonra da kripto hesaplara aktardıklarını tespit etti.

        Yapılan incelemede 9 şüphelinin 11 kişiden 1 milyon 195 bin lira dolandırdığı belirlendi.

        Ekipler, 9 şüpheliyi Afyonkarahisar, İstanbul, Hatay ve Van'daki adreslerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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