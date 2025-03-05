Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 9 şüphelinin, ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatıp faiz karşılığında borç para verdiğini, vade sonunda borcunu ödeyemeyenlerin üzerine kayıtlı mal varlıklarının zorla satışını yaptırdığını belirledi.

Ekiplerin Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Faiz Kapanı Operasyonu" kapsamında şüphelilerin adresleri ve araçlarında yaptıkları aramada, 218 senet, 187 bin 515 lira, bir miktar döviz, 11 cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 1273 mermi, 56 uyuşturucu hap, el bombası, 53 araç satış sözleşmesi ve çeşitli evrak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen banka hesaplarındaki 237 milyon lira, 25 gayrimenkul ve 6 araca da tedbir kararı uygulandığı bildirildi.

- Vali Yiğitbaşı, operasyonla ilgili açıklama yaptı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da valilik binasındaki asayiş değerlendirme toplantısında, "Faiz Kapanı Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin Afyonkarahisar'da minibüs hattı işlettiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu şüpheliler, aralarında üniversite öğrencisi de bulunan ihtiyaç sahiplerine faiz karşılığında borç para vermiştir. Vade sonunda da borcunu ödeyemeyenlere zorla senet imzalatarak üzerlerinde kayıtlı mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, cebir ve şiddet uyguladıkları tespit edilmiştir. Bu şüphelilerin yakalanmasında özverili çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı'mızı tebrik ediyoruz."

Yiğitbaşı, "Kolluk kuvvetlerimiz, vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanarak tuzağa düşürmeye çalıştıkları bu tip oluşumlara hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Bunun buradan bilinmesini istiyoruz. Devletimiz de kadife eldivenin içindeki demir yumrukta, suçluların her zaman inşallah tepesinde olmaya devam edecektir. Biz de bununla ilgili gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.