Afyonkarahisar'da tırın tur otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan tır sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Xıe TAO, Lıo Hong, Lıu Wendong ve Jıang Yıwen, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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