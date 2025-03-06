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        Afyonkarahisar'da AK Partili meclis üyeleri, belediye iştirakinin arsa satışıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mahmut Ekici, belediye iştiraki YÜNTAŞ'ın satışını yaptığı bir arsa hakkında "kamu zararı" olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaklarını ve tapu iptali davası açacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:02
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        Afyonkarahisar'da AK Partili meclis üyeleri, belediye iştirakinin arsa satışıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
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        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mahmut Ekici, belediye iştiraki YÜNTAŞ'ın satışını yaptığı bir arsa hakkında "kamu zararı" olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaklarını ve tapu iptali davası açacaklarını bildirdi.

        Ekici, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Belediye iştiraki olan YÜNTAŞ'ın bu yıl 4 Şubat'ta Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir iş insanına sattığı arsanın hissesinin önceden Belediyeye ait olduğunu söyledi.

        Belediyenin 1381,11 metrekarelik arsa hissesinin, 1 Kasım 2024'de AK Parti Meclis Grubunun ret oyu vermesine rağmen alınan meclis kararıyla YÜNTAŞ'a devredildiğini dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

        "Afyonkarahisar Belediye Encümeni de 27 Kasım 2024'te aldığı kararla, 1381,11 metrekarelik arsa hissesini metrekaresi 10 bin 500 liradan Belediye iştiraki YÜNTAŞ'a satışı yapılmasına karar vermiştir. 14 milyon 501 bin 655 liralık meblağa ise 5 taksit yapılmıştır. 28 Ocak 2025'te ise Belediyenin hissesi, YÜNTAŞ'a devredilmiştir. Hisseli tapu tek tapu haline getirilerek değerlenmiştir. Hisse birleştirilen arsa, 5 bin 100 metrekare olmuştur. YÜNTAŞ da 4 Şubat'ta tek tapu haline getirilen bu arsayı, metrekaresini 9 bin 150 liradan, yaklaşık 47 milyon liraya bir iş insanına satıyor. Belediye ile iştiraki YÜNTAŞ'ın arsa satışındaki metrekaresindeki fiyatlama farkından oluşan kamu zararı farkı yaklaşık 7 milyon liradır. Bu olay da 6 gün içerisinde gerçekleşmiştir."

        Afyonkarahisar'ın menfaatini bugüne kadar koruduklarını, korumaya da devam edeceklerini bildiren Ekici, "Şirket, ihalesiz satış yapabilir ama kamu zararını öngörmek zorunda. İlan verilip ihale yapılmış olsa, bu arsa 47 milyon liradan fazla meblağa satılabilir. AK Partili belediye meclis üyeleri olarak bu satış, bizim nezdimizde geçersizdir. Bu bir kamu malıdır, satıştan da kamu zararı oluşmuştur. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, tapu iptali için de gerekli davaları açacağız." diye konuştu.

        Toplantıya, Afyonkarahisar Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanı Bülent Eser ile Meclis üyeleri Ahmet Keser ve Mahmut Emin Birliktir de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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