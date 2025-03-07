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        Devletin merhametini ve şefkatini kadın yönetici olarak herkese gösteriyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, anne merhameti ile yürüttüğü çalışmalarla kentteki kadınlara rol model oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:49
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        Devletin merhametini ve şefkatini kadın yönetici olarak herkese gösteriyor
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, anne merhameti ile yürüttüğü çalışmalarla kentteki kadınlara rol model oluyor.

        Üç çocuk annesi Vali Yiğitbaşı, AA muhabirine, yöneticilik konumunun yanı sıra bir yandan da aile kurmuş, çocuk yetiştirmiş bir kadın olarak pek çok alanda çok fazla rolü olduğunu söyledi.

        Kadınların toplumun her alanında daha da görünür olmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, "Genç kızların, çocukların rol model olarak karşılarında olmamın çok kıymetli olduğunu çalışma hayatımın içerisinde görüyorum. Kız çocuklarının, öğrencilerin, okul ziyaretlerinde, sahada bizleri gördüğündeki muhabbeti, sevgisi kadın yönetici olarak samimi bir iletişim kurabildiğimizi gösteriyor. Bu beni mutlu ediyor." dedi.

        Çocukların, kızların hayallerini, hedeflerini yükseltebilmeleri için onlara örnek olmaya çalıştığını, bunun kendisini daha da motive ettiğini anlatan Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da 17 ilçe, 421 köy, 42 belde var. Farklı projelerle buralardaki bütün çocuklarımıza, kızlarımıza dokunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Artık hiçbir sektörde kadınların bulunması yadırganmıyor"

        Yiğitbaşı, ziyaretlerde bazı vatandaşların, kendisini gördüklerinde "Vali Bey'im" şeklinde hitap edebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bir ağız alışkanlığı ya da bir toplumsal kabul var ama bunların da artık zaman içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın kızlarımızın, kadınlarımızın ufkunu, vizyonunu açmasıyla, buralarda rol model olabilme fırsatını bizlere vermesiyle aşıldığını görüyoruz. Artık hiçbir sektörde kadınların bulunması yadırganmıyor. Devlet ana söylemi ilk geldiğim günlerde, afet dönemlerinde, kazalarda, sellerde vatandaşla kurduğunuz yakın temas, onlarla kucaklaşmamız merhamet duygusunu belki birbirimize daha rahat yansıtabilmemiz, bu kurduğumuz sıcak ilişkinin bir tezahürü diye düşünüyorum."

        İçişleri Bakanlığı mensubu olarak görev yaptığını anımsatan Yiğitbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bana kalırsa devlet ana tanımı bir yandan İçişleri Bakanlığındaki o devletin otoritesini, kural koyuculuğunu, kolluk kuvvetlerinin o güven ve asayişi sağlayıcı yönünü vurgulayan bir terim. Bir yandan da analık sıfatı. Dolayısıyla bu sıfat şu an çok oturdu, kabul görüyor. Biz de devlet analık sıfatına layık olarak vatandaşlarla her zaman için yakın iletişime geçerek onların sorunlarını hızlıca çözmeye, aynı zamanda güvenliği, asayişi ve devletin otoritesini dengeli bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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