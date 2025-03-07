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        Sandıklı'da 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş çıkarıldı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş başarılı operasyonla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:08
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        Sandıklı'da 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş çıkarıldı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş başarılı operasyonla çıkarıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 80 yaşındaki bir hasta idrar yaparken zorlanma ve idrarda kanana şikayetleriyle Sandıklı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Hastanede yapılan tetkiklerde hastanın mesanesinde 7 santimetrelik bir taş tespit edildi.

        Op. Dr. Ömer Batuhan Akıncı tarafından yapılan ameliyatla hastanın mesanesin taş çıkartıldı.

        Hasta ve yakınları, doktor Akıncı ve ekibine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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