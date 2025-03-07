Sandıklı'da 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş çıkarıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş başarılı operasyonla çıkarıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş başarılı operasyonla çıkarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 80 yaşındaki bir hasta idrar yaparken zorlanma ve idrarda kanana şikayetleriyle Sandıklı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede yapılan tetkiklerde hastanın mesanesinde 7 santimetrelik bir taş tespit edildi.
Op. Dr. Ömer Batuhan Akıncı tarafından yapılan ameliyatla hastanın mesanesin taş çıkartıldı.
Hasta ve yakınları, doktor Akıncı ve ekibine teşekkür etti.
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