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        Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yüksek hızlı tren şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:01
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        Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da yüksek hızlı tren şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

        İ.G. idaresindeki 07 BBF 824 plakalı minibüs, Küçükçobanlar köyü yolunda, E.Ü'nün kullandığı 64 EL 003 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 15 işçi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan 14'ü ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı, 2'si ise ayakta tedavi edildi.

        Hastanede tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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