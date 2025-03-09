Huzurevinin 67 yıllık evli çifti, birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösteriliyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Emirdağ Fazlı Macide Halaç Huzurevinde kalan 67 yıllık evli Mahmut ve Emsal Kır çifti, birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösteriliyor.

Görücü usulüyle 1958 yılında dünyaevine giren ve üç çocuk sahibi olan Kır çifti, 67 yıllık evliliklerinde her zaman yan yana olmayı başardı.

Kendi istekleriyle 7 yıl önce Emirdağ Huzurevine yerleşen çift, bir aydır da Emirdağ Fazlı Macide Halaç Huzurevinde kalıyor.

Birlikte televizyon izleyen, eski günleri anıp vakit geçiren Emsal ve Mahmut Kır çifti, mutluluklarıyla çevresindekilere örnek oluyor.

97 yaşındaki Mahmut Kır, AA muhabirine, gençken il il gezerek çinko kap sattığını söyledi.

Eşiyle çok iyi geçindiğini belirten Kır, "Sağlığımız da yerinde. Eşimi görmeden bir saat bile duramam. Birbirimize hiç kızmıyoruz. Gayet güzel geçiniyoruz. Birbirimize destek oluyoruz." dedi.

93 yaşındaki Emsal Kır da eşini çok sevdiğini, yanından hiç ayrılmadığını ifade etti.

Kır, huzurevinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Eşim bana çok destek oluyor. Yazın bahçede geziyoruz. Kışın da televizyon izliyoruz." diye konuştu.

- "Örnek çiftlerimizden biri"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın yürürlüğe girdiğini ifade eden Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ailenin korunması, güçlendirilmesi vizyon belgesinin alt temaları oluşturulmuş durumda. Aile Yılı kapsamında biz uzun evliliklerin sırrını, aslında bir nevi tecrübelerini diğer insanlarla paylaşmayı önemsediğimiz gibi bir yandan da Aile Yılı kapsamında çok farklı etkinliklere öncülük etmek istiyoruz. Emirdağ Fazlı Macide Halaç Huzurevi'nde kalan Mahmut ve Emsal Kır çifti, örnek çiftlerimizden biri. 67 yıllık evli çift. Kendileri sevginin, saygının, sadakatin, fedakarlığın ve anlayışın, aslında evliliğin temel dinamiği olduğunu ifade ediyor. Huzurevinde birlikte kalıyorlar. Onlar da gençlere hem kendi samimi görüşlerini, tecrübelerini, evlilik hayatlarının onlara öğrettiği şekilde sabrı, anlayışı, tahammülü tavsiye ediyor."