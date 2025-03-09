Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Huzurevinin 67 yıllık evli çifti, birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösteriliyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Emirdağ Fazlı Macide Halaç Huzurevinde kalan 67 yıllık evli Mahmut ve Emsal Kır çifti, birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösteriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevinin 67 yıllık evli çifti, birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösteriliyor
        ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Emirdağ Fazlı Macide Halaç Huzurevinde kalan 67 yıllık evli Mahmut ve Emsal Kır çifti, birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösteriliyor.

        Görücü usulüyle 1958 yılında dünyaevine giren ve üç çocuk sahibi olan Kır çifti, 67 yıllık evliliklerinde her zaman yan yana olmayı başardı.

        Kendi istekleriyle 7 yıl önce Emirdağ Huzurevine yerleşen çift, bir aydır da Emirdağ Fazlı Macide Halaç Huzurevinde kalıyor.

        Birlikte televizyon izleyen, eski günleri anıp vakit geçiren Emsal ve Mahmut Kır çifti, mutluluklarıyla çevresindekilere örnek oluyor.

        97 yaşındaki Mahmut Kır, AA muhabirine, gençken il il gezerek çinko kap sattığını söyledi.

        Eşiyle çok iyi geçindiğini belirten Kır, "Sağlığımız da yerinde. Eşimi görmeden bir saat bile duramam. Birbirimize hiç kızmıyoruz. Gayet güzel geçiniyoruz. Birbirimize destek oluyoruz." dedi.

        93 yaşındaki Emsal Kır da eşini çok sevdiğini, yanından hiç ayrılmadığını ifade etti.

        Kır, huzurevinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Eşim bana çok destek oluyor. Yazın bahçede geziyoruz. Kışın da televizyon izliyoruz." diye konuştu.

        - "Örnek çiftlerimizden biri"

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın yürürlüğe girdiğini ifade eden Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda ailenin korunması, güçlendirilmesi vizyon belgesinin alt temaları oluşturulmuş durumda. Aile Yılı kapsamında biz uzun evliliklerin sırrını, aslında bir nevi tecrübelerini diğer insanlarla paylaşmayı önemsediğimiz gibi bir yandan da Aile Yılı kapsamında çok farklı etkinliklere öncülük etmek istiyoruz. Emirdağ Fazlı Macide Halaç Huzurevi'nde kalan Mahmut ve Emsal Kır çifti, örnek çiftlerimizden biri. 67 yıllık evli çift. Kendileri sevginin, saygının, sadakatin, fedakarlığın ve anlayışın, aslında evliliğin temel dinamiği olduğunu ifade ediyor. Huzurevinde birlikte kalıyorlar. Onlar da gençlere hem kendi samimi görüşlerini, tecrübelerini, evlilik hayatlarının onlara öğrettiği şekilde sabrı, anlayışı, tahammülü tavsiye ediyor."

        Huzurevi Müdürü Mustafa Ertürk de Kır çiftinin birbirlerini çok sevdiğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Ertürk, "Biz de büyük bir aile olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. Biz onların torunlarıyız. Mahmut amca ve Emsal teyze bizim başımızın tacı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        İşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 16 yaralı
        İşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 16 yaralı
        Personel bulamayan şekerlemeci eşinin en büyük yardımcısı oldu
        Personel bulamayan şekerlemeci eşinin en büyük yardımcısı oldu
        Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
        Spor müsabakası izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi
        Spor müsabakası izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi
        Sandıklı'da 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş çıkarıld...
        Sandıklı'da 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 7 santimetrelik taş çıkarıld...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı