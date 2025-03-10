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        Frigya'da sıcak hava balonu uçuşları artıyor

        ARİF YAVUZ - "İkinci Kapadokya" olarak adlandırılan Frigya'da yeni yatırımlarla hem sıcak hava balonlarının sayısı hem uçuşlara katılan yerli ve yabancı turist artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:22
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        Frigya'da sıcak hava balonu uçuşları artıyor
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        ARİF YAVUZ - "İkinci Kapadokya" olarak adlandırılan Frigya'da yeni yatırımlarla hem sıcak hava balonlarının sayısı hem uçuşlara katılan yerli ve yabancı turist artıyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ön inceleme raporları sonrası, İhsaniye ilçesinde 2019'da test uçuşları yapıldı.

        Başarılı uçuşların ardından bölgede düzenli sıcak hava balonu uçuşları için izinlerin verilmesiyle 2021'den bu yana yüzlerce yerli ve yabancı turist, Frigya ve Döğer beldesindeki Emre Gölü üzerinde uçuş deneyimi yaşıyor.

        Gerekli izinleri alan ikinci sıcak hava balonu firması da bu ay Frigya'da uçuşa başladı.

        Döğer Belediye Başkanı Mehmet Akif Ersoy, AA muhabirine, bölgede sıcak hava balonu uçuşlarına başlayan ikinci sıcak hava balonu firmasının Frigya'ya renk katacağını söyledi.

        Frigya'nın "Türkiye'nin ikinci Kapadokyası" olarak adlandırıldığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

        "Yeni yerler her zaman cezbedicidir, merak uyandırır. Bölgemizde çok sayıda medeniyet yaşamış. Friglere kadar uzanan bu coğrafyada tarihi kalıntılar çok fazla. Yine, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerimiz de var. Frigya, hem tarihi hem de coğrafi olarak gezilip görülmesi gereken noktalar arasında. Sıcak hava balonuyla uçmak da çok güzel bir duygu ve deneyim. Sıradan hobilerden çok çok farklı. Sabahın dingin vaktinde tüm coğrafya ayaklarımızın altında, her tarafı görebiliyoruz. Bu güzel uçuş keyfini, yerli ve yabancı turistlere tavsiye ediyoruz."

        - "Bölgedeki cezbedicilik harika, yatırım anlamında çok cazip"

        Bölgenin ikinci sıcak hava balonu firmasının sahibi Adnan Şar da Kapadokya'nın ardından Frigya'ya yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Frigya'nın tarihi ve doğal zenginliğine dikkati çeken Şar, "3 bin yıllık bir tarih söz konusu. Emre Gölü, peribacaları, Kapadokya'daki gibi yer altı şehirleri, kiliseler, tapınaklar ve mabet yerleri var. Bölgedeki cezbedicilik harika, yatırım anlamında çok cazip. Biz de mart ayında uçuşlara başladık. Yerli ve yabancı herkesi Frigya'daki tarihi dokunun üzerinde sıcak hava balonuyla uçurmak istiyoruz. Paydaş bütün iş insanları ve acenteleri buraya bekliyoruz."

        Şar, bölgedeki sıcak hava balonu turizm yatırımın yanı sıra bungalov tarzında bir otel inşa edeceklerini de anlattı.

        Sıcak hava balonuyla Frigya'yı keşfeden Rengin Geçe de 3 bin yıllık tarihi mekanları ile Emre Gölü'nün üzerinde uçmanın keyfini yaşamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Peribacaları, anıt abideler, kaya mezarlara yukarıdan bakmak çok güzel. Gerçekten bu heyecanı sıcak hava balonuyla herkes tatmalı." dedi.

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