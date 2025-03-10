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        Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:38
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        Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        İlçenin Cuma Mahallesi Helvacıları sokakta, Ü.C. (18) ile İ.D. arasında el şakası yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.C, İ.D.'yi tüfekle vurdu. Saçmalardan çevredeki H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralandı.

        Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı.

        Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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