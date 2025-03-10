Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.Ş. (27) idaresindeki 34 CZM 883 plakalı otomobil, ilçenin Hacıbeyli köyü mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Ş. ile aynı araçtaki A.D. (48), A.Y.S. (15), Ç.Ş. (54) ve N.Ş (36) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Kütahya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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