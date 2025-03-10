Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan H.Ş. ile aynı araçtaki A.D. (48), A.Y.S. (15), Ç.Ş. (54) ve N.Ş (36) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Kütahya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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