Afyonkarahisar'da kaya kartalı, akbaba ve kuzgun fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan fotokapan görüntülerinde, Akdağ Mili Parkı'nda kaya kartalının, akbabanın ve kuzgunun beslenmesi yer aldı.

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