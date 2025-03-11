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        Afyonkarahisar'da kaya kartalı, akbaba ve kuzgun fotokapanla görüntülendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda, kaya kartalı, akbaba ve kuzgunun görüntüsü fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:56
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        Afyonkarahisar'da kaya kartalı, akbaba ve kuzgun fotokapanla görüntülendi
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda, kaya kartalı, akbaba ve kuzgunun görüntüsü fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan fotokapan görüntülerinde, Akdağ Mili Parkı'nda kaya kartalının, akbabanın ve kuzgunun beslenmesi yer aldı.

        Görüntülerdeki kartalın büyüklüğü dikkati çekiyor.

        Paylaşımda, DKMP 5. Bölge Müdürlüğünün yaban hayatını koruduğu ve izlediği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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