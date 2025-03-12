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        Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:11
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        Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        M.A.Ü. (22) idaresindeki 26 NY 787 plakalı otomobil, Türkmen köyü yakınlarında yolda aniden önüne çıkan ata çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki S.T. (17), M.Ü. (17) ve S.Ü. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Atın ise telef olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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