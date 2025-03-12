Afyonkarahisar'da şehit mezarlarına Şehit Künye Bilgi Sistemi yerleştirildi

Afyonkarahisar'da bulunan Hava Şehitliği'nde, şehit mezarlarına Şehit Künye Bilgi Sistemi takıldı.

Proje kapsamında, şehit mezarlarına karekodlu bilgi notları eklenerek, ziyaretçilerin şehitlerin kimlik bilgilerine ve nasıl şehit olduklarına dair detaylı bilgiye kolayca ulaşmaları sağlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, vatandaşların mezar başında yalnızca şehidin adını ve doğum tarihini gördüğünü, ancak nasıl şehit olduklarına dair yeterli bilgiye ulaşamadıklarını dile getirdi.

Şehit Künye Bilgi Sistemi ile bu eksikliğin giderildiğini belirten Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Her şehit mezarına detaylı bilgi notları yerleştirdik. Bu notlarda şehidimizin nasıl şehit olduğuna dair kısa açıklamalar bulunuyor. Ayrıca mezar taşlarına eklenen karekod sayesinde ziyaretçiler, akıllı telefonlarıyla şehitlerimizin biyografilerine, fotoğraflarına ve şehitliğin konum bilgilerine anında ulaşabilecek. Projeyi ülke geneline yaymak için girişimlerde bulunacağız. İlçelerde, beldelerde ve köylerde bulunan tüm şehit mezarlarını bu sistemle donatmayı amaçlıyoruz."