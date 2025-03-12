Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Kampüs İftarı"na katıldı

İftar programına, Vali Yiğitbaşı'nın eşi Dr. Selim Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, kurum müdürleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki "Kampüs İftarı" programına katıldı.

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