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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Kampüs İftarı"na katıldı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:57
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Kampüs İftarı"na katıldı
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

        Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki "Kampüs İftarı" programına katıldı.

        Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından orta oyunu etkinlileri sahnelendi.

        Etkinlikler sonrası katılımcılara, ikramlarda bulunuldu.

        İftar programına, Vali Yiğitbaşı'nın eşi Dr. Selim Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, kurum müdürleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

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        Galeri

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