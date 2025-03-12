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        Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:51
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        Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

        Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu sergiledi.

        Programa, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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