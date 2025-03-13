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        Afyonkarahisar'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:49
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        Afyonkarahisar'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

        Gözeli köyünde yaşayan Hayri (50) ve eşi Hava Güner'i (45) evlerinde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çiftin evde açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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