Afyonkarahisar'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çiftin evde açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözeli köyünde yaşayan Hayri (50) ve eşi Hava Güner'i (45) evlerinde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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