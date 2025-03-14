Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde bir işletmede yetki belgesi olmadan tütün mamulleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, 22 bin bandrollü makaron, 24 paket nargile tütünü ve bir miktar sigara tütünü ele geçirdi.

Şüpheli E.A'ya 120 bin 482 lira ceza kesildiği bildirildi.

- Şuhut'a kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Şuhut ilçesinde kaçak tütün ve makaron satışı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.R'nin ilçe merkezindeki kaçak tütün mamulleri ile makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, şüphelinin ilçe merkezindeki iş yeri ile Ortapınar köyünde adresinde yaptığı aramada 11 bin 880 makaron, bandrolsüz 3 bin 480 paket sigara ve bir miktar tütün ele geçirildi.

Şüpheli B.R, hakkında adli işlem uygulandı.