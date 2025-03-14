Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da asayiş
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde bir işletmede yetki belgesi olmadan tütün mamulleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, 22 bin bandrollü makaron, 24 paket nargile tütünü ve bir miktar sigara tütünü ele geçirdi.

        Şüpheli E.A'ya 120 bin 482 lira ceza kesildiği bildirildi.

        - Şuhut'a kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

        Şuhut ilçesinde kaçak tütün ve makaron satışı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.R'nin ilçe merkezindeki kaçak tütün mamulleri ile makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin, şüphelinin ilçe merkezindeki iş yeri ile Ortapınar köyünde adresinde yaptığı aramada 11 bin 880 makaron, bandrolsüz 3 bin 480 paket sigara ve bir miktar tütün ele geçirildi.

        Şüpheli B.R, hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatı...
        Afyonkarahisar'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatı...
        Afyonkarahisar'da keklik avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı
        Afyonkarahisar'da keklik avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı
        Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gün...
        Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gün...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Kampüs İftarı"na katıldı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Kampüs İftarı"na katıldı
        Afyonkarahisar'da şehit mezarlarına Şehit Künye Bilgi Sistemi yerleştirildi
        Afyonkarahisar'da şehit mezarlarına Şehit Künye Bilgi Sistemi yerleştirildi