Afyonkarahisar'da kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
A.T, (26) idaresindeki kamyonet, eski adliye binası önünde D.C.A'nın kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücü D.C.A. ile motosikletteki İ.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.