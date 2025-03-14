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        Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katından düşen temizlik işçisi öldü

        Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katından düşen temizlik işçisi kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:52
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        Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katından düşen temizlik işçisi öldü
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        Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katından düşen temizlik işçisi kadın, hayatını kaybetti.

        Dervişpaşa Mahallesi'nde bir otelin 4. katındaki penceresinde temizlik yapan A.G. (38), bastığı betonun kırılmasıyla sert zemine düştü.

        Ağır yaralanan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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