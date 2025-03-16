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        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi ve 14 sikke ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:39
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi ve 14 sikke ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde F.C.K. ve M.K. isimli şüphelilerin evlerinde tarihi eser bulundurduklarına dair bilgi aldı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, 14 sikke, kolye, gözyaşı şişesi, 4 mühür ve dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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