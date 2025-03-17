Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
B.E. (32) idaresindeki 31 ABU 780 plakalı otomobil, Dinar-Çay yolu Pazarağaç beldesi mevkisinde H.A. (56) yönetimindeki 26 ABF 951 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü B.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü H.A. gözaltına alındı.
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