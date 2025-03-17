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        Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:12
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        Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        B.E. (32) idaresindeki 31 ABU 780 plakalı otomobil, Dinar-Çay yolu Pazarağaç beldesi mevkisinde H.A. (56) yönetimindeki 26 ABF 951 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü B.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyon sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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