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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:23
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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İscehisar ilçesinde yürütülen operasyonda, geçmiş dönemlerde terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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