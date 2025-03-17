Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İscehisar ilçesinde yürütülen operasyonda, geçmiş dönemlerde terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı.

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