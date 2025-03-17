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        Afyonkarahisar'da manifatura dükkanında yangın çıktı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde manifatura dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:49 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:57
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        Afyonkarahisar'da manifatura dükkanında yangın çıktı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde manifatura dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        İlçede Çarşı Cami arkasında bulunan manifatura dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erlerince söndürülen yangında manifatura dükkanı kullanılamaz hale geldi.

        Bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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