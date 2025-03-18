Afyonkarahisar'da horoz dövüşüyle bahis oynayan 36 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde horoz dövüşüyle bahis oynadıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde horoz dövüşüyle bahis oynadıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki akaryakıt istasyonunun yanındaki binada, horoz dövüştürülerek bahis oynandığı ve hayvanlara eziyet edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, binanın bir bölümünde horoz dövüşü için platform kurulduğu görüldü.
Şüphelilerin üst aramalarında kumardan elde edildiği değerlendirilen 140 bin 225 liraya el konuldu.
Binadaki 36 kişiye "Hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak"tan işlem yapıldı.
Dövüştürülen 13 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliğine teslim edildi.
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