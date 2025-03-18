Afyonkarahisar'da öğrencilere "Çanakkale menüsü" ikram edildi

Afyonkarahisar'da Kocatepe İlkokulu'ndaki öğretmenler, öğrencilerine "Çanakkale menüsü" ikram etti.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere askerlerin o gün yedikleri üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Kocatepe İlkokulu Müdürü Anıl Yuvka, yaptığı açıklamada, Çanakkale zaferine yakışır nitelikte bir anma etkinliği gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Biz de dedelerimizin savaştaki bir öğünüyle sabah öğrencilerimizi karşıladık. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."ifadesini kullandı.