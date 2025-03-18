Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

        Afyonkarahisar'da 2 şehit ailesi ile 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:47 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da 2 şehit ailesi ile 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, tarihi şanlı zaferlerle dolu necip Türk milletinin evlatları olarak gurur yaşadıklarını söyledi.

        Ülkenin barış ve güvenliği için terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlara kadar sınırların tehdit ve tehlikelerden arındırılması amacıyla yürütülen bütün operasyonlarda canlarını, uzuvlarını feda eden kahramanlara milletçe şükran borçlu olduklarını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Devlet Övünç Madalyası yurt içinde ve yurt dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasında ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, devletimizin yücelmesinde ve milli menfaatlerine katkıda hizmet ve vazifede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık gösteren kişilere verilen bir madalyadır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu fedakarlığın en önemli nişaneleridir. Al bayrağımızın gölgesinde bu toprakları bizlere vatan eden aziz şehitlerimiz ve bu vatanın müdafaasında bedenlerini siper eden kahraman gazilerimizi bu vesileyle saygı ve minnetle anıyoruz."

        Konuşmanın ardından, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

        Vali Yiğitbaşı, şehitler Şükrü Karadirek ve Hakan Köroğlu'nun yakınları ile gaziler Ömer Özkan, Mehmet Yanık, Ahmet Karakülah, Hamdi Taş, Ali İhsan Tınaztepe, Ramazan Ülgüç ve Sencer Balık'a madalya ve beratlarını takdim etti.

        Törene, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ile diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Afyonkarahisar'da öğrencilere "Çanakkale menüsü" ikram edildi
        Afyonkarahisar'da öğrencilere "Çanakkale menüsü" ikram edildi
        Afyonkarahisar'da ambulansa yol vermeyen tır sürücüsüne idari para cezası v...
        Afyonkarahisar'da ambulansa yol vermeyen tır sürücüsüne idari para cezası v...
        Afyonkarahisar'da horoz dövüşüyle bahis oynayan 36 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da horoz dövüşüyle bahis oynayan 36 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da manifatura dükkanında yangın çıktı
        Afyonkarahisar'da manifatura dükkanında yangın çıktı
        Suriye'de kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş Afyon'da toprağa ver...
        Suriye'de kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş Afyon'da toprağa ver...