Afyonkarahisar'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

Afyonkarahisar'da 2 şehit ailesi ile 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, tarihi şanlı zaferlerle dolu necip Türk milletinin evlatları olarak gurur yaşadıklarını söyledi.

Ülkenin barış ve güvenliği için terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlara kadar sınırların tehdit ve tehlikelerden arındırılması amacıyla yürütülen bütün operasyonlarda canlarını, uzuvlarını feda eden kahramanlara milletçe şükran borçlu olduklarını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Devlet Övünç Madalyası yurt içinde ve yurt dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasında ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, devletimizin yücelmesinde ve milli menfaatlerine katkıda hizmet ve vazifede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık gösteren kişilere verilen bir madalyadır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu fedakarlığın en önemli nişaneleridir. Al bayrağımızın gölgesinde bu toprakları bizlere vatan eden aziz şehitlerimiz ve bu vatanın müdafaasında bedenlerini siper eden kahraman gazilerimizi bu vesileyle saygı ve minnetle anıyoruz."

Konuşmanın ardından, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

Vali Yiğitbaşı, şehitler Şükrü Karadirek ve Hakan Köroğlu'nun yakınları ile gaziler Ömer Özkan, Mehmet Yanık, Ahmet Karakülah, Hamdi Taş, Ali İhsan Tınaztepe, Ramazan Ülgüç ve Sencer Balık'a madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ile diğer ilgililer katıldı.